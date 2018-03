Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, parla a Fox Sports dopo aver vinto la gara contro l'Atletico Madrid grazie a un gol del solito Messi: "Liga chiusa? Era una partita molto importante tra le prime due squadre della Liga. Ma il campionato non è ancora chiuso. Mancano molte giornate. Avevamo 9 punti di vantaggio ma poi ci hanno rimontato. E’ sempre difficile perché le partite sono complicate e vincerà la squadra che sarà più regolare da qui alla fine. Adesso noi siamo in vantaggio e dobbiamo essere bravi a non far accorciare le distanze pensando partita dopo partita".



SU ASTORI - "Abbiamo saputo questa notizia molto brutta per il calcio italiano e per tutto il calcio in generale e mandiamo un pensiero alla famiglia. E’ una notizia molto triste che ha colpito il mondo del calcio. Anche qui in Spagna anni fa era successo qualcosa di simile. Prima di essere calciatori siamo persone e questa notizia ci lascia un malessere molto grande".