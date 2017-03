L'arma chiave del Barcellona non è Lionel Messi, non è Neymar e non è nemmeno Suarez: il talismano dei blaugrana è Samuel Umtiti. L'ex Lione è diventato un portafortuna, ma anche giocatore indispensabile per la retroguardia, tanto che con lui in campo il Barcellona vince sempre, 16 volte su 16. Nelle sfide di campionato in cui non è sceso in campo, infatti, il Barcellona ha rallentato la sua corsa, ed ecco gli incontri che confermano questa curiosa statistica:



- 10 settembre, Alaves-Barcellona 2-1 (panchina)

- 21 settembre, Barcellona-Atlético 1-1 (infortunio)

- 2 ottobre, Celta-Barcellona 4-2 (infortunio)

- 19 novembre, Barcellona-Malaga 0-0 (infortunio)

- 27 novembre, Real Sociedad-Barcellona 1-1 (infortunio)

- 3 dicembre, Barcellona-Real Madrid 1-1 (panchina)

- 8 gennaio, Villarreal-Barcellona 1-1 (panchina)

- 29 gennaio, Barcellona-Betis 1-1 (panchina)

- 12 marzo, Deportivo-Barcellona 2-1 (panchina)