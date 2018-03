Notte magica, notte infuocata, notte di battaglie o goleade. Può succedere di tutto stasera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra. Poche settimane fa a Londra è finita 1-1, con Messi bravo a sfruttare l’unica imprecisione difensiva dei Blues. Willian, dopo due clamorosi pali, aveva illuso Conte, ma il risultato lascia ancora apertissimo il discorso qualificazione. Ai londinesi serve un'impresa: il Barcellona in stagione ha perso una sola partita, il 17 gennaio nel derby di coppa contro l’Espanyol (0-1), in Liga 22 vittorie e 6 pareggi. Vincere o strappare un pareggio con almeno 2 reti segnate non è impossibile, ma i favoriti d'obbligo non possono che essere i catalani.Il 68% delle squadre che hanno pareggiato 1-1 la gara d’andata in trasferta ha poi superato il turno (23 volte su 34). Record invidiabile per i blaugrana con i club inglesi in casa: 19 vittorie, 11 pareggi e 1 sconfitta (con il Liverpool sconfitto dal Milan in finale nel 2006/2007). Precedenti equilibrati invece con il Chelsea nella massima competizione europea per club: 3 vittorie, 6 pari e 4 sconfitte, ma l’ultimo successo risale al 22 febbraio 2006 con un 2-1 esterno firmato da Samuel Eto’o. Il: 1-2 nel 2006/2007 firmato da Bellamy e Riise. Fiducia però anche per i Blues, imbattuti nelle ultime 10 trasferte spagnole: 3 vittorie e 7 pareggi (ultima vittoria pochi mesi fa al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid per 2-1). Inoltre i londinesi non hanno mai perso nelle ultime 8 gare di Champions giocate contro il Barcellona: 2 vittorie e 6 pari, di cui uno, nel 2012, valse la finale poi vinta contro il Bayern.nella gara d’andata ha sfatato il tabù Chelsea, squadra alla quale non aveva mai segnato, ora resta, che non segna da 881 minuti in Champions, ultimo gol 8 marzo 2017 nella famosa remuntada contro il PSG.sarà fondamentale per Conte: 6 dei 9 gol del Chelsea nella massima competizione europea per club portano la sua firma con 3 gol e 3 assist.conferma le indiscrezioni della vigilia e ritorna al 4-3-3 conad affiancare Messi e Suarez in attacco: Paulinho, grande protagonista finora in stagione, rimane fuori.è recuperato e sarà regolarmente in campo.conferma Christensen, deludente nella gara d'andata a Stamford Bridge, ma rivoluziona il reparto offensivo: fuori sia Morata sia Pedro, gioca titolare Olivieraffiancato da Hazard e Willian.4-3-3: Ter Stegen; Sergi Roberto- Pique- Umtiti- Jordi Alba; Rakitic- Busquets- Iniesta; Messi- Suarez- Dembele.3-4-3: Courtois; Azpilicueta- Christensen- Rudiger; Moses- Kante- Fabregas- Alonso; Willian- Giroud- Hazard.