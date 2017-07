Il Barcellona ha diramato ufficialmente la lista dei giocatori che prenderanno parte alla tournée negli stati uniti. Fra i convocati di Ernesto Valverde non c'è però Gerard Deulofeu. L'ex attaccante del Milan è stato da poco riscattato dall'Everton per 12 milioni, ma il suo futuro in maglia blaugrana è sempre stato in dubbio. chiuso da Neymar, Messi e Suarez, lo stesso Deulofeu sta prendendo in considerazione la possibilità di una nuova cessione pur di trovare spazio da titolare nell'anno dei Mondiali.



Non dovrebbe esserci il mercato, o meglio non ufficialmente, dietro alla scelta di lasciare Deulofeu a Barcellona da parte di Valverde. Diramando la lista dei convocati, l'allenatore ha infatti confermato che l'esterno classe '93 "ha un problema muscolare (pubalgia ndr.) e non credo possa essere utile". Deulofeu è stato vicino a tornare al Milan, ma su di lui avevano preso informazioni anche Roma, Napoli e Juventus.



Ecco l'elenco completo:

Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Arda, A. Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Cillessen, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, Aleix Vidal, Umtiti, Semedo,, Marlon, Douglas, Samper, Vermaelen, Munir, Ortolá, Jokin Ezkieta e Aleñá