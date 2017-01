Nessuna cifra è troppo alta per Lionel Messi, o forse no. Prosegue in casa Barcellona la telenovela per il rinnovo della Pulce, contatti continui tra le parti per prolungare il contratto in scadenza nel 2018 ma non si arriva a un punto di incontro: alte le pretese dell'argentino, per il quale si parla di un triennale da 30 milioni di euro a stagione e ora la dirigenza blaugrana riflette. Il CEO del Barcellona Oscar Grau infatti ha ammesso a margine del Forum Europa che un rinnovo di tale portata metterebbe a dura prova le finanze del club: "Il Barcellona ha l'obbligo di analizzare la situazione a mente fredda e con buon senso. La società non può impiegare più del 70% del suo budget per i salari e pertanto dobbiamo far quadrare i conti".



PSG, CITY E SUNING - Un logico ragionamento imprenditoriale o semplici schermaglie nella trattativa, ma il rinnovo resta un rebus e il mercato si infiamma. Si riaccende l'interesse del PSG e del Manchester City, spinto soprattutto da Pep Guardiola che vorrebbe lavorare nuovamente con la Pulce in Premier League, ma a sognare c'è anche la Cina: l'Hebei Fortune si pensa, ma a fiutare il colpo e il Jiangsu. Suning, nuova proprietà dell'Inter, ha dimostrato di avere disponibilità pressoché illimitata ed è disposta a coprire d'oro Messi pur di portarlo in Asia e farne l'uomo simbolo del nuovo movimento calcistico. E la volontà di Lionel? Per ora chi gli è vicino conferma la sua risolutezza nel restare a Barcellona, ma senza il rinnovo e con offerte difficili anche solo da immaginare nulla è impossibile, anche vedere Messi senza la casacca blaugrana.