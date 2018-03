In casa Barcellona prosegue il braccio di ferro tra il difensore classe '93 Samuel Umtiti e il club per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021. Il calciatore francese spinge per un importante adeguamento al rialzo dell'ingaggio e le parole evasive sull'argomento nel suo recente intervento a Telefoot ha fatto scattare l'allarme. Anche perchè i blaugrana rischiano di perdere Umtiti per "soli" 60 milioni di euro in caso di mancato accordo, ossia il valore della clausola rescissoria. Il Manchester United è il club più attento alla sua situazione in questo momento.