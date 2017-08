C’è stato un piccolo intoppo nell’affare, ma la chiusura dovrebbe arrivare comunque. La Liga, appellandosi al fair play finanziario, ha rifiutato il pagamento da oltre 200 milioni di euro del Psg per prelevare Neymar dal Barcellona. La palla passa ora alla Fifa, ma il finale sembra già scritto: il brasiliano si trasferirà a Parigi. E pertanto il Barcellona dovrà guardarsi intorno e decidere come investire il capitale incassato. Pensano al post-Neymar anche i bookmaker internazionali, che hanno aperto le scommesse su chi sarà il prossimo acquisto dei catalani. In pole position c’è il giovane talento del Borussia Dortmund, Ousmane Dembelé, che può fare sia da centrocampista sia da attaccante. Su di lui si punta a 2,40. Poi arrivano le chance di Philippe Coutinho - già da tempo nel mirino del Barça - piazzato a 3,50. Sarebbe un gran colpo se arrivasse subito Kylian Mbappé, opzione da 5,50, non solo per la cifra in ballo (qualcosa in meno rispetto a quanto incassato per Neymar) ma anche perché nel caso il Barça soffierebbe il francese al Real Madrid, che pure lo segue da tempo. Si sale a 12,00 per Paulo Dybala, dichiarato incedibile dalla Juve, a 13,00 per Antoine Griezmann e a 17,00 per Angel Di Maria. Fuori orbita Marco Verratti, piazzato a 26,00.