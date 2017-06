"Il comportamento del Barcellona per quanto riguarda Verratti non va bene. Manca chiarezza da parte del club catalano. Il giocatore ha il diritto di voler andar via, ma il club parigino ha il diritto di dire di no. Il problema è che non si stanno muovendo con fermezza, basta pensare a ciò che è accaduto con Aurier., è stato bravo a pigolare per i rinnovi di contratto ma poteva aspettare ancora prima di decidere di lasciare Parigi per andare al Barça”. Così, ex attaccante del Barcellona a RMC Sport sul futuro di Marco Verratti. Il club catalano. Ma qual è l’effettivo valore di mercato di Verratti?- Il Barcellona ha posto ilper il classe 1992. I vertici del club blaugrana, infatti, non sono disposti ad arrivare agli 83 milioni sborsati tre anni fa per acquistare Luis Suarez dal Liverpool. E tanto meno non vogliono arrivare ad offrire i 100 milioni richiesti da Parigi. All’interno del club catalano c’è chi fa notare che. Ma è davvero così? Nelle ultime stagioni al Barcellona è mancato proprio un uomo d’ordine in mezzo al campo., meglio noto com Xavi. Da quando lo spagnolo classe 1980 ha lasciato il Barcellona, al termine della stagione 2014-2015, si è spenta la luce nella squadra prima allenata da Luis Enrique., nuovo allenatore del Barcellona, ha subito notato che i limiti della rosa blaugrana sono nella zona nevralgica del campo. L’acquisto di André Gomes non ha dato i frutti sperati e ora è caccia al regista.- “Caro Dugarry, in Italia sei ricordato, per le sfilate di moda ed i party a base di pepsi e non per aver giocato a calcio.. Da che pulpito..”, la, alle parole diLa riflessione sul prezzo dell’ex pescarese sorge spontanea.Sì, perché nel suo ruolo non c’è nessuno come lui nel mondo. E’ il regista del futuro, lo ha dimostrato in queste stagioni nel Paris Saint-Germain e in Nazionale. Vederlo giocare è una gioia per gli occhi, Ibrahimovic se n’era accorto già anni fa. E’Il suo piede destro è un goniometro e in questa stagione col PSG ha fatto il definitivo salto di qualità, anche e soprattutto in Champions League, tanto da entrare nel mirino del Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. L'allenatore dei bavaresi ha potuto ammirare le sue qualità a Parigi, ora lo rivorrebbe in Germania.- Regista difensivo, mezzala o trequartista, il 10 della Nazionale di Ventura ha dimostrato di saper fare tutto nella zona centrale del campo.. Proprio Xavi, l’ex faro del gioco blaugrana. E adesso Verratti, diventato grande nella notte di Champions League contro il Barcellona, è pronto a trasferirsi in Spagna per inventare calcio. Il posto che era di Xavi in cabina di regia può diventare suo.coi prezzi che circolano oggi sul mercato, Verratti vale anche oltre i 70 milioni di euro stanziati dal Barcellona.è passato dal Borussia Mönchengladbach all’Arsenal per 45 milioni di euro,dopo una sola stagione sotto i riflettori col Leicester è stato pagato 36 milioni di euro dal Chelsea. Marco Verratti ha disputato quattro stagioni su ottimi livelli al Paris Saint-Germain, si è preso le redini della Nazionale italiana ed è pronto a raccogliere l’eredità di Xavi al Barcellona.