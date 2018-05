Mundo Deportivo ha fatto un'analisi su quanto sia costato sino ad oggi al Barcellona il centrocampista classe '94 Denis Suarez, giocatore da tempo nel mirino del Napoli. Acquistato nel 2013 dal Manchester City per 1,8 milioni di euro più 800.000 al momento del debutto in prima squadra, nel contratto era presente anche una serie di clausole che prevedeva il pagamento di altri 800.000 euro per ogni 10 partite disputate in maglia blaugrana. Avendo toccato le 61 presenze, il Manchester City ha già incassato altri 7,4 milioni, che possono salire fino a 10,6 in caso di raggiungimento del tetto massimo delle 100 apparizioni. A queste cifre vanno aggiunti i 3,25 milioni di recompra esercitata nel 2016 dal Villarreal, ragion per cui ad oggi Denis Suarez è costato al Barcellona 10,65 milioni.