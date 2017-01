In poche semplici parole il segretario tecnico del Barcellona, Robert Fernandez, spegne i sogni di chiunque immaginasse il futuro di Leo Messi con una maglia diversa da quella blaugrana, magari alla scadenza del contratto, nel 2018. Intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica RAC1, ha confermato le voci di un rinnovo in dirittura d'arrivo, di un accordo quasi completato tra il campione argentino e il presidente del Barca Josep Maria Bartomeu: "Il rinnovo di Leo sta andando molto molto bene. Sono rilassato e tranquillo come lo ero con Mascherano, Busquets, Suarez e Neymar. Lo sono ora con Messi, e lo stesso vale anche per Iniesta o Ter Stegen. Leo ha raggiunto un punto tale, che sembra possa giocare anche meglio di tre o cinque anni fa, ogni volta fa meglio, può tirare fuori un coniglio dal cilindro in ogni momento della partita. C'è gente che cerca di avvelenare questa situazione, ma noi stiamo lavorando con l'obiettivo di rinnovare da tanto tempo, e sono convinto che continuerà qui con noi".