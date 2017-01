Rapporti sempre più tesi tra il Barcellona e la FIFA: con un comunicato apparso sul sito ufficiale il club blaugrana ha reso noto che nessun giocatore prenderà parte alla premiazione per i Best FIFA Football Awards. Alla serata di gala, che vedrà con ogni probabilità l'assegnazione del FIFA World Player a Cristiano Ronaldo, quattro giocatori avrebbero dovuto presenziare come premiati: Messi, Suarez, Iniesta e Pique, nessuno si presenterà e al loro posto a rappresentare il Barcellona sarà una delegazione composta dal presidente Bartomeu e da altri dirigenti. Ufficialmente la scelta è volta a concedere a Luis Enrique più tempo e serenità per lavorare in vista del ritorno di Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao (all'andata 2-1 per i baschi), ma i media spagnoli riportano che possa trattarsi di una forma di protesta: il Barcellona infatti sarebbe stato infastidito dallo sconto di pena al Real Madrid (una sola sessione di mercato bloccata invece delle iniziali due), non concesso invece quando furono i catalani ad essere sanzionati.