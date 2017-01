Leo Messi e il Barcellona, una storia d'amore destinata a durare ancora, forse per sempre. La conferma arriva da Robert Fernandez, direttore sportivo del Barcellona, che alla radio catalana RAC1, ha confermato di essere sereno per il rinnovo del campione argentino, in scadenza nel 2018: "Tutto procede bene, molto bene. Sono molto tranquillo, di questo si può stare sicuri. Ci sono stati molti commenti e persone che volevano avvelenare la situazione, ma stiamo lavorando al prolungamento da parecchio tempo e siamo molto sereni".



INTER E PSG ALLA FINESTRA - Messi percepisce attualmente un super-contratto da 35 milioni l'anno, ma nei giorni scorsi i francesi dell'Equipe parlavano di Psg e Inter alla finestra in caso di eventuale rottura.