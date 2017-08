Messi prende tempo e innalza un enorme punto interrogativo sul suo futuro in maglia blaugrana. Come riportato da Marca, l’attaccante argentino non sembrerebbe aver fretta di firmare il suo rinnovo contrattuale con il Barcellona. Motivazioni? Come si legge sul quotidiano spagnolo, il giocatore vorrà prima valutare il progetto della società, le ultime operazioni di mercato, per poi decidere serenamente cosa fare, con sullo sfondo il Manchester City pronto a fare follie.