Il Barcellona vince 6-0 in casa dell'Alaves ma i blaugrana non sorridono a fine partita: la squadra di Luis Enrique infatti resta sotto shock per il terribile infortunio occorso ad Aleix Vidal. Il terzino spagnolo, rientrato nelle rotazioni dopo mesi da separato in casa, all'86' subisce un violentissimo intervento da parte del laterale mancino Theo Hernandez: il risultato è una caviglia completamente fuori posizione come si vede nelle immagini di ESPN, Vidal viene portato fuori dal campo in barella e successivamente portato subito in ambulanza in ospedale per gli accertamenti. I primi report parlano di rottura dei legamenti della caviglia e si teme la frattura della caviglia stessa, pressoché certo che la sua stagione sia terminata oggi.