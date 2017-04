Dopo una sconfitta rumorosa come quella di ieri sera contro la Juventus, il Barcellona è pronto a rimboccarsi le maniche in vista della gara di ritorno del 19 aprile. A indicare la via è, come spesso accade, Andres Iniesta. "Abbiamo fatto tutto male nella prima parte di gara e la Champions quando giochi così ti castiga subito", spiega il campione spagnolo al sito ufficiale della Uefa: "Meritavamo di fare un gol e per poco non l'abbiamo fatto, la Juve è una grande squadra. Quando non fai le cose bene, alla fine resti penalizzato. La sensazione non è così malvagia come la volta scorsa, ma abbiamo ancora la speranza di qualificarci".