Il centrocampista e capitano del Barcellona Andres Iniesta ha parlato al sito ufficiale blaugrana della prossima sfida di Champions League contro la Juventus: "Una gara emozionante, difficile e bella, non può essere altrimenti. Affronteremo una grande squadra con ottimi giocatori e, di conseguenza, siamo chiamati a disputare due grandi partite per passare al turno successivo. La Juve può contare su un grande allenatore, che sta facendo molto bene da un po’ di tempo. I bianconeri sono stabilmente al comando del loro campionato e anche in Champions stanno facendo buone cose. Oltre al collettivo, hanno giocatori in tutti i reparti capaci di fare la differenza. Per questo si annuncia un quarto di finale complicato e speriamo che l’ago della bilancia penda dalla nostra parte”.



SU DANI ALVES - “Sarà un grande incontro con Dani, un giocatore con cui abbiamo condiviso tante cose, e tra le migliori. In campo però, come si dice spesso, non ci sono amici”.