Non ha ancora firmato il rinnovo con il Barcellona, e per Andres Iniesta rimane vivo l’interesse della Juventus. Il sogno in grande dei bianconeri è complicato ma non impossibile e dunque abbastanza affascinante per finire sulle lavagne dei bookmaker. Sul tabellone Snai è proprio la Juve la prima scelta nel caso in cui il centrocampista dovesse lasciare i blaugrana: nelle scommesse sulla squadra di Iniesta alla chiusura del calciomercato, Allegri e i suoi si giocano a 5,00 e precedono l’Inter, seconda a 8 volte la posta. Si va in doppia cifra per l’alternativa inglese, con il Manchester City di Guardiola a 10,00, mentre Bayern, Chelsea e Psg sono tutti a 25,00. Al momento, comunque, il rinnovo con i catalani rimane lo scenario più probabile ed è offerto (nel gruppo “Altro”, insieme a tutte le altre opzioni non inserite in lista) a 1,25.