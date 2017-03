Sono tanti i possibili candidati per la panchina del Barcellona dopo che Luis Enrique ha confermato la propria partenza in estate. Juan Carlos Unzué, attuale vice del tecnico, è tra questi. Capitan Andres Iniesta ha promosso un possibile passaggio di consegne: "Unzué conosce benissimo il Barcellona, è con noi da tanto tempo. E' un tecnico preparato, capace e di qualità".

In un'intervista riportata da Marca a margine di un evento ha detto anche: "Sarà un grande duello contro chiunque arriverà in Champions, siamo fiduciosi di poter conquistare diversi titoli quest'anno".