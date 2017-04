Dopo che la Champions League ha conosciuto le prime due semifinaliste, Atletico e Real Madrid, questa sera la Juventus proverà a fare il suo ingresso tra le migliori 4 d'Europa. Di fronte c'è il Barcellona, chiamato alla seconda remuntada impossibile in poche settimana.



09.42 LA RASSEGNA CATALANA - L'inviato a Barcellona di calciomercato.com, Nicola Balice, fa la rassegna stampa dei giornali spagnoli.







09.25 L'OPINIONE DI TACCHINARDI - Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua al Corriere della Sera, dicendosi ottimista: "Barça e Juve hanno due... appetiti diversi. Dybala, Higuain, Cuadrado, Pjanic: sono tutti in una fase d’esaltazione forse irripetibile. Vogliono vincere, affermarsi, esserci, decidere. Chi ha più voglia a questi livelli vince. Troppi duelli si giocheranno su questa chiave generazionale.Tipo Iniesta e Pjanic. Il primo è un campione assoluto, una leggenda. Ma è già Iniesta. Pjanic vuole diventarlo, quindi farà di tutto. È quello che è successo all’andata. Pensate a Dybala e Messi. Tuttavia Paulo non potrà mai diventare come Leo. Ma, oggi come oggi, può essere più decisivo. Come la settimana scorsa a Torino".



Il ciclo d'oro blaugrana è agli sgoccioli, dunque? "Molti indizi suggeriscono che qualcosa s’è rotto, e non si aggiusterà. Tornerà grandissimo, ma questo è un momento di passaggio, di crisi. Per loro è una partita epocale: se perdono, se escono, qualcosa finisce per sempre. Mi preoccupa il loro orgoglio. Luis Enrique li farà partire a mille, terranno palla, saranno insistenti, proveranno a fare il Barça. Max sa benissimo cosa fare: pazienza e attenzione, acchiappare palla alla svelta e lanciare lungo per Higuain. Però occorre segnare, se no è un guaio".



09.11 PARLA MONCHI- Monchi, ex direttore sportivo del Siviglia, accostato alla Roma per la prossima stagione, parla a Tuttosport della sfida che attende la Juventus questa sera contro il Barcellona. E Monchi parte dal suo ex giocatore in Andalusia, Dani Alves: "Dani Alves è molto forte e come tutti i top ha sempre un ottimo rendimento, nelle partite importanti e non. Dani Alves ha una grande mentalità: è competitivo ai massimi livelli. Quando entrerà in campo magari sarà un po' emozionato: è normale che sia così, gli successe anche quando tornò per la prima volta da avversario a Siviglia. Daniel, però, è un competitivo ed è capace di gestire i propri sentimenti. Sarà concentrato al cento per centro per garantire il massimo alla Juventus. E per lui, il massimo, significa vincere. Come si dice da noi 'avrà rispetto per il Barcellona e rendimento per la Juve'".



SULL'ANDATA - "Sorpreso dopo il 3-0? Stupito, esattamente come lo ero stato dopo il 4-0 del PSG. Remuntada bis? Questa volta sarà più complicato ribaltare il risultato. La Juve non è il PSG, soprattutto in difesa e nella fase difensiva: i bianconeri da questo punto di vista sono tra i più abili di tutta Europa".



DYBALA-MESSI - "Se mi piace il paragone Dybala-Messi? No, Dybala è Dybala e sta diventando un gran bel giocatore. Partita dopo partita sta mostrando e confermando qualità eccezionali. Paulo nel match d'andata contro il Barcellona ha segnato due gol e mi aspetto che possa rivelarsi determinante pure al Camp Nou: se si inserisce bene tra le linee può far male ai blaugrana".



IL FUTURO - "Juve mia prossima avversaria con la Roma? Scusatemi, ma in questo momento preferisco non commentare nulla sul mio futuro".





08.30 PROBABILI FORMAZIONI - Per provare a ribaltare il risultato, Luis Enrique punterà su ter Stegen in porta, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Jordi Alba in difesa, riabbraccerà Busquets nel cuore del centrocampo, in mezzo tra Rakitic e Iniesta, davanti il trio delle meraviglie Messi-Suarez-Neymar. Massimiliano Allegri, dal canto suo, non cambierà modulo e uomini e continuerà per la sua strada, quel 4-2-3-1 che tante soddisfazioni sta dando: quindi Buffon in porta, Dani Alves e Alex Sandro sulle corsie laterali, con Bonucci e Chiellini al centro della difesa, Pjanic e Khedira davanti alla difesa, davanti i fantastici 4 con Cuadrado, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain. Appuntamento alle 20.45 al Camp Nou.



PROBABILI FORMAZIONI



Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar.

All. Luis Enrique.



Juve (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain,

All. Allegri.