Monchi, ex direttore sportivo del Siviglia, accostato alla Roma per la prossima stagione, parla a Tuttosport della sfida che attende la Juventus questa sera contro il Barcellona. E Monchi parte dal suo ex giocatore in Andalusia, Dani Alves: "Dani Alves è molto forte e come tutti i top ha sempre un ottimo rendimento, nelle partite importanti e non. Dani Alves ha una grande mentalità: è competitivo ai massimi livelli. Quando entrerà in campo magari sarà un po' emozionato: è normale che sia così, gli successe anche quando tornò per la prima volta da avversario a Siviglia. Daniel, però, è un competitivo ed è capace di gestire i propri sentimenti. Sarà concentrato al cento per centro per garantire il massimo alla Juventus. E per lui, il massimo, significa vincere. Come si dice da noi 'avrà rispetto per il Barcellona e rendimento per la Juve'".



SULL'ANDATA - "Sorpreso dopo il 3-0? Stupito, esattamente come lo ero stato dopo il 4-0 del PSG. Remuntada bis? Questa volta sarà più complicato ribaltare il risultato. La Juve non è il PSG, soprattutto in difesa e nella fase difensiva: i bianconeri da questo punto di vista sono tra i più abili di tutta Europa".



DYBALA-MESSI - "Se mi piace il paragone Dybala-Messi? No, Dybala è Dybala e sta diventando un gran bel giocatore. Partita dopo partita sta mostrando e confermando qualità eccezionali. Paulo nel match d'andata contro il Barcellona ha segnato due gol e mi aspetto che possa rivelarsi determinante pure al Camp Nou: se si inserisce bene tra le linee può far male ai blaugrana".



IL FUTURO - "Juve mia prossima avversaria con la Roma? Scusatemi, ma in questo momento preferisco non commentare nulla sul mio futuro".