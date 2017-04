Oggi è il grande giorno di Barcellona-Juventus, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alle 20.45, al Camp Nou, la squadra di Massimiliano Allegri (con Dybala pienamente recuperato) scenderà in campo forte del 3-0 dell'andata, ma con chiare in mente le immagini della clamorosa remuntada degli uomini di Luis Enrique (che invece ritrova Busquets) sul Paris Saint-Germain. In palio c'è un posto nelle semifinali, dove chi passerà il turno se la vedrà con le due squadre di Madrid, Real e Atletico - che si sono qualificate ieri - e una tra Monaco e Borussia Dortmund.



I PRECEDENTI - Prima della sfida d'andata, l'ultimo incrocio tra le due squadre risaliva alla finale di Berlino del 2015, vinta dai catalani per 3-1. Nei precedenti, il Barcellona aveva vinto nella semifinale di Coppa delle Coppe del 1991 e nei quarti di Coppa dei Campioni del 1986. La Juventus, invece, è uscita vincitrice dalla doppia sfida dei quarti di Champions del 2003, quando Zalayeta, al 114esimo minuto, gelò il Camp Nou e mandò i bianconeri in semifinale.