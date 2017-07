Non solo Paulo Dybala nel mirino del Barcellona. Secondo Sport, il club catalano ha messo nel mirino anche Philippe Coutinho. La società blaugrana ha pronta un’offerta da 90 milioni di euro da recapitare al Liverpool per il brasiliano ex Inter. Coutinho nei piani di Valverde è l'alternativa a Dybala, considerato l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco.