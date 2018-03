Il rinnovo di contratto arrivato nei mesi scorsi, con tanto di clausola rescissoria da 700 milioni di euro, non basta a lasciare tranquillo il Barcellona sul futuro di Leo Messi. Ad ammetterlo da Pancho Schroder, direttore corporativo del club, a Sky Sports News: "Lo scorso anno pensavamo che la clausola di Neymar fosse sufficiente, ma non è stato così. Non ho la palla di vetro, ma le cose nel calcio stanno diventando più pazze che mai, quindi non so quello che succederà".