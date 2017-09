Barcellona-Las Palmas è a rischio rinvio. Alle 12 di oggi, come riporta Mundo Deportivo, si riuniranno nella città catalana le autorità della sicurezza per verificare se domenica pomeriggio - il calcio d'inizio al Camp Nou è previsto per le 16.15 - ci saranno abbastanza agenti di polizia per garantire la disputa dell'incontro. Gran parte delle forze di sicurezza, infatti, sarà impegnata per il referendum sull'indipendenza della Catalogna, che è ancora in dubbio per il braccio di ferro tra la regione e il governo centrale di Madrid.