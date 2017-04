Il tecnico del Barcellona, Luis Enrique, chiude alle voci di mercato che vedrebbero in partenza Andrè Gomes. Il centrocampista classe 1993 della nazionale portoghese è al centro del progetto del club catalano.



"André Gomes - ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa - credo resterà qui perché non avete ancora visto nulla. E' al 30/40% del suo potenziale. E' un giocatore di enorme valore".



Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, ma Luis Enrique non vuole cederlo.