Al termine dello 0-0 del Camp Nou che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League del Barcellona contro la Juventus, Luis Enrique ha parlato a Premium Sport: "Noi volevamo fare una gara di questo livello, giocando veloce e tirando spesso. Ci è mancata lucidità negli ultimi metri. Si è vista una bella partita, con due grandi squadre. Complimenti alla Juve. Quando uno non si arrende fino alla fine e i tifosi lo sostengono, non c'è niente da dire. Penso che non abbiamo paura di dire da inizio stagione che siamo i favoriti. Allegri è un buon allenatore con ottimi calciatori: hanno tutte le possibilità di vincere, ma ci sono anche altre squadre. Se uno dice prima che va via e vince non succede nulla, se perde si parla di questo".