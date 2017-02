Luis Enrique ha presentato in sala stampa la sfida del suo Barcellona contro il PSG, valida per gli ottavi di Champions: "Negli ultimi mesi ho visto un PSG molto pericoloso, per questo sarà dura anche se l'obiettivo è quello di essere superiori al rivale. Mi aspetto un PSG aggressivo spinto dal proprio pubblico. Per vincere dovremo mettere in campo la nostra miglior versione. L'infortunio di Aleix Vidal? Sta abbastanza bene. Il regolamento ci permette di prendere un giocatore e ci penseremo, non chiudiamo la porta a questa ipotesi. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che possa portarci vantaggi. Cavani? Ha già fatto stagioni straordinarie, per esempio quando era a Napoli".