Luis Enrique è tornato in conferenza stampa, in vista della partita di Liga contro il Deportivo La Coruna: "Mi fido dei miei calciatori, la parte più difficile della stagione deve ancora arrivare, il mese di aprile sarà estenuante".



Ovviamente è tornato sull'impresa di Champions contro il PSG: "E' un stimolo per tutti, il gruppo è più forte che mai. La vittoria, però, non vale alcun trofeo, dobbiamo affrontare ogni partita con la stessa voglia". Arriva poi qualche commento sui calciatori: "La società vuole aiutare Vidal. Il rinnovo di Rakitic è una splendida notizia. Neymar è cresciuto tantissimo, da quando è arrivato al club non ha fatto che migliorare".