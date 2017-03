L'allenatore del Barcellona Luis Enrique ha parlato a Premium Sport dopo il clamoroso 6-1 al Paris Saint Germain: "E’ stata una notte incredibile, abbiamo vinto una partita quasi impossibile, abbiamo fatto qualcosa di spettacolare e siamo tutti felici. Saluto anche i romanisti, che saranno felici anche loro. Con una squadra come questa, fatta di campioni che hanno solo il pensiero di vincere, è più facile per un allenatore. In partite di questo tipo bisogna cercare di essere aggressivi al massimo, rischiando di concedere qualcosa dietro e i ragazzi l’hanno interpretata alla perfezione. Se sono ancora convinto di non continuare con il Barcellona? È andata così".