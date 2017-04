Luis Enrique, tecnico del Barcellona, parla della Juventus, prossima avversaria in Champions League, nella conferenza stampa odierna: "Indicazioni in vista della Juve da questa gara? Sono due competizioni diverse, per il momento concentriamoci sulla Liga. L'eventuale assenza di Higuain in campionato per essere fresco contro di noi? Io gli consiglio di restare fuori contro il Barcellona. Così come Cuadrado, Dybala e Mandzukic, almeno arriveranno freschi alla gara successiva".