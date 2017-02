L'allenatore del Barcellona, Luis Enrique ha parlato ai microfoni di TV3 in Spagna commentando così la sconfitta per 4-0 subita a Parigi dal Paris Saint Germain.



INFERIORI IN TUTTO - "E' palese. I nostri avversari sono stati superiori in tutto, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Hanno vinto tutti i duello e sono stati più efficaci. Il risultato riflette chiaramente quanto visto. Non credo che ci sia nulla da spiegare".



COLPA MIA - "Ora non cadiamo in luoghi comuni. E' uno sport appassionante, ma ha le sue complicazioni. I giocatori sono sempre gli stessi, la responsabilità è mia che sono l'allenatore. E' stata una notte disastrosa, dobbiamo superarla".