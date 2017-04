Luis Enrique, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in campionato contro la Real Sociedad per 3-2. Il tecnico ha risposto alle domande in vista del ritorno della gara di Champions contro la Juventus: "Agli ottavi siamo riusciti a rimontare un risultato incredibile, quindi è giusto crederci anche in vista della sfida alla Juventus. I tifosi? Gli abbiamo dato caviale, sarebbe strano se non credessero in questa squadra ricca di campioni e che ha vinto tutto. 3-4-3? Non abbiamo niente da perdere, quindi potremmo scendere in campo anche con otto attaccanti. Avremo bisogno di una ottima gara e di una precisione chirurgica. Il Barça si è sempre caratterizzato per il gioco offensivo".