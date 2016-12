Luis Enrique, tecnico del Barcellona, ha parlato del mercato di gennaio della squadra blaugrana alla vigilia della sfida di Coppa del Re con l'Hercules: "Ho concesso riposo a Messi, Suarez, Neymar e Pique. Non credo sia un rischio, bensì una necessità per questi giocatori. Le polemiche di Rakitic? Non ho niente da commentare. Sono felice della sua mentalità e del suo rendimento, ma quello che decide sono io. Il mio rinnovo? Vedremo più avanti. Il mercato invernale? Sono aperto a possibili miglioramenti della rosa, il club sta lavorando in questo senso".