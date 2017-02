"Nessuno qui pensa che sia fatta, ci sarà da soffrire. A loro non basta un gol, ne devono fare almeno due e noi vogliamo vincere la partita. Scendere in campo per vincere è una formula che ha sempre funzionato per noi e continueremo così". Luis Enrique garantisce che martedì sera il Barcellona non giocherà per difendere il 2-1 del Vicente Calderon, risultato che però mette il Barcellona a un passo dalla finale della Coppa del Re, la quarta di fila. "L'Atletico dovrà sbilanciarsi, è obbligato a segnare ma la qualificazione non è ancora decisa - mette in chiaro il tecnico blaugrana -. A noi basta il pari, a loro no. Ma scenderemo in campo per vincere. L'Atletico ha sempre giocato bene, ma alle volte si chiude di più. Domani potremo vedere un altro Atletico, che rischia e pressa di più, e questa sarà la difficoltà principale della partita". L'Atletico, tra l'altro, non espugna il Camp Nou da un decennio "e spero che aspettino un altro anno. Ma ricordiamoci che l'Atletico qui, con un pareggio, ha vinto una Liga, per cui vediamo, di sicuro per noi sarà difficile". Il turnover a cui Luis Enrique sta facendo sempre più ricorso funziona ma il tecnico non è sorpreso, anzi. "Ho una rosa di altissimo livello ed è impossibile valutare il rendimento dei nuovi fino a fine stagione. Ma ho sempre avuto la sensazione che tutti i rinforzi ci hanno aiutato, in generale sono soddisfatto del loro rendimento. Abbiamo tre diffidati? Non si faranno condizionare, sono abituati a partite di questa importanza e il primo obiettivo e' arrivare in finale".