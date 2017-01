Luis Enrique, tecnico del Barcellona, ha parlato di Ivan Rakitic in conferenza stampa: "Rakitic è un calciatore importante per il club. Per il passato, il presente e il futuro. Pronto a buttarsi da un ponte per me? L'intervista non è recente. Ora meglio non chiedere troppo, magari vado da solo sul ponte. Rakitic è una persona esemplare, dentro e fuori dal campo. Non voglio dare troppa importanza a queste affermazioni".