Il Barcellona aspetta la sfida contro il Valencia per continuare la rincorsa al Real Madrid nella Liga e Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa: "E' una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà". Sul sorteggio nei quarti di Champions League contro la Juventus dice: "Non si può pensare ai quarti con una squadra semplice da affrontare. Ricordiamo tutti la finale di Berlino, ma hanno cambiato molto da allora e continuano ad essere un avversario temibile".



Sul vice Unzué come suo possibile successore, l'allenatore non chiude la porta: "E' meglio se mi tengo in disparte nella scelta del nuovo tecnico, ciò che penso di Juan Carlos l'ho già detto. Non mi arrabbierei mai con lui, siamo amici da troppo tempo". Infine dice la sua tra il presente con Iniesta "Bisogna fidarsi delle sue parole, vuole restare" ed il futuro con Munir, in forza al Valencia, "E' un giovane che ha grande potenziale, migliorerà con il tempo".