Messi e i suoi due amici Fabregas e Suarez con le loro famiglie sono stati insieme in vacanza ad Ibiza. Fino a qui tutto normale visto che l'isola spagnola in questo periodo è la meta preferita di molti calciatori ma al ritorno a Barcellona i tra calciatori hanno scoperto sui vari siti una sgradita sorpresa. Infatti circola sui social una foto di uno scontrino lascito su un tavolo di un locale con un conto di 37.330 euro che sarebbe riconducibile alle loro consumazioni. I giocatori con i loro amici e famiglie avrebbero preso la bellezza di 41 bottiglie di Don Perignon, 27 pizze e altri piatti molto costosi, insomma non proprio la dieta del calciatore modello. La cosa certa è che per loro questi soldi non sono niente grazie ai super stipendi che prendono ma resta sempre una brutta figura per la loro immagine. Messi poi ha cercato di smentire la notizia ripresa anche dal Mundo Deportivo pubblicando un tweet in cui parla di voci totalmente false ma il dubbio resta.