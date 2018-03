Defezione dell'ultimo momento per l'asso del Barcellona Leo Messi, che non prenderà parte alla trasferta di Liga contro il Malaga per motivi personali. Lo comunica il club catalano attraverso i propri canali ufficiali; al suo posto, dentro il difensore colombiano Yerry Mina nell'elenco dei convocati. Dopo qualche minuto di riserbo, è stata chiarita la ragione dell'indisponibilità della Pulce, che nella notte è diventato padre per la terza volta. La compagna Antonela Roccuzzo, dalla quale Messi ha già avuto Thiago e Mateo, ha dato infatti alla luce il piccolo Ciro.