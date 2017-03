Lionel Messi è un giocatore unico nella storia, forse anche senza eredi. Intervistato dalla tv uruguaiana l'asso del Barcellona ha infatti confessato che il suo primogenito Thiago non sembra aver ereditato l'amore per il pallone: "E' la verità, a mio figlio il calcio non piace... Va a scuola calcio perché ci vanno Benjamin (figlio di Luis Suarez) e alcuni compagni di classe, ma non ne va pazzo. Non è come il figlio di Suarez che sta tutto il giorno col pallone tra i piedi". A Messi rimane dunque sperare che l'altro bambino, Mateo (nato un anno e mezzo fa) si riveli più appassionato di Thiago.