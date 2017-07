Una nuova bufera giudiziaria rischia di travolgere il Barcellona. Questa volta, nel mirino della giustizia spagnola, non è finito Leo Messi, ma il presidente del club, Josip Bartomeu. Secondo quanto rivelato da ABC, infatti, il numero uno blaugrana è stato intercettato in sei ore di conversazione con l'ex presidente Sandro Rosell, che lo informava e gli chiedeva di coprire alcune delle operazioni che lo hanno portato all'arresto e all'incarcerazione preventiva, che Rosell sta scontando in Brasile. A questo punto, secondo il quotidiano spagnolo, Bartomeu ha le ore contate e, non appena il giudice pubblicherà le intercettazioni, sarà costretto a rassegnare le dimissioni.