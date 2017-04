Ieri il match di campionato contro il Pescara, mercoledì il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. La Juventus non può permettersi pause ed anche oggi, nel giorno di Pasqua, i bianconeri si sono allenati in mattinata prima di pranzare con le proprie famiglie. Come noto Dybala non si allenato portando avanti soltanto delle terapie per la caviglia che in casa Juve sperano di veder sgonfiare entro mercoledì prossimo. I bianconeri torneranno ad allenarsi domani sempre con una seduta mattutina.