Neymar ha rivelato in un’intervista rilasciata al Sun, notizie importanti sul suo futuro. La stella del Barcellona ha raccontato di ammirare il calcio inglese, che un giorno giocherà sicuramente in Premier League e che saprebbe già con quali allenatori lavorare.



“La Premier – spiega Neymar – è un campionato che trovo incredibile. Mi piace il tipo di gioco delle squadre inglesi, e un giorno mi piacerebbe giocare in Inghilterra. Ammiro molto il Manchester United, Chelsea, Arsenal e Liverpool, e altresì la competitività che c’è in questo Campionato, basti pensare alla vittoria del Leicester. Inoltre in Premier allenano tecnici come Pep Guardiola e Jose Mourinho, con i quali ogni calciatore vorrebbe lavorare”.