Il Barcellona è seriamente preoccupato dall'idea di perdere la sua stella Neymar a fine stagione. Dopo le parole di stima del brasiliano nei confronti della Premier e di talune squadre, non è fantascienza immaginare in futuro il giocatore senza la maglia blaugrana.



Come riporta il Sun dall'Inghilterra, il Chelsea e il Manchester United sarebbero pronte a fare follie per Neymar, così il Barcellona ha iniziato a pensare al piano B.



In cima alla lista dei catalani ci sarebbe il francese Kylian Mbappé, 18enne trascinatore del Monaco, sia in Ligue 1 sia in Champions. Anche l'ex inter Philippe Coutinho, in forza al Liverpool, non è da escludere a priori.