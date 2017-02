Il Barcellona dovrà fare a meno di Luis Suarez per la finale di Coppa del Re del 27 maggio prossimo contro l'Alaves. Espulso nell'infuocato finale della semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid, l'attaccante uruguaiano è stato squalificato per due giornate, una per il doppio giallo rimediato durante la gara e un'altra per non aver lasciato il campo come previsto dal regolamento: dopo il rosso, infatti, Suarez ha seguito la fine della partita dal tunnel che porta agli spogliatoi. Una giornata anche a un altro giocatore blaugrana, Sergi Roberto, anche lui espulso durante la partita contro i Colchoneros.