Il Barcellona è ancora alle prese con il problema terzini; Aleix Vidal ha deluso con la maglia blaugrana e vuole partire già a gennaio, mentre Sergi Roberto non convince in quel ruolo; ecco perché il club catalano dovrà tornare sul mercato. Il nome più caldo, al momento, è quello di Darijo Srna, capitano della Croazia e stella dello Shakhtar Donetsk. Il Barcellona non vuole spendere soldi per il giocatore, che andrà a scadenza a giugno 2017, e sta aspettando che si liberi a zero dalla società ucraina.