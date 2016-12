Andrès Iniesta ha parlato, in un'intervista al sito web del club, del suo passato con la maglia del Barcellona e del suo futuro, che sarà ancora in blaugrana: ''Ritiro? Ancora non ci penso, quando arriverà quel giorno spero di essere ancora qui. Sono venuto qui che avevo 12 anni e spero di ritirarmi con la stessa maglia. Io lo spero, ma non si sa mai cosa può accadere. Questo era comunque l'obiettivo che avevo quando sono arrivato. Quello che farò una volta smesso di giocare non lo so. Ci sono giorni in cui pensi una cosa ed altri in cui la pensi diversamente. Oggi ancora non lo so, ma so che in un modo o nell'altro la mia vita continuerà ad essere legata al calcio. Ancora col Barcellona? Certamente, anche se solo il futuro ci dirà cosa succederà''.