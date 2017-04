Anche Gerard Piqué esprime speranza in vista del ritorno di Champions del Barcellona contro la Juventus: "Quando abbiamo battuto 6-1 il PSG non abbiamo giocato una delle nostre partite migliori. Ci sono momenti nei quali il calcio non è tutto e diventano importanti variabili come i tifosi e l’ambiente. Ci proveremo fino alla fine”. La partita non sarà fine a sé stessa, ma fondamentale per tutto il finale di stagione: "Adesso arriva il bello, avremo la Juve mercoledì e il Real Madrid domenica. Se riusciremo a ribaltare con la Juve e vincere con il Real le sensazioni diventeranno molto diverse. Sappiamo che non sarà facile, ma sono molto eccitato. Quello che c’è da fare con i bianconeri l’abbiamo già fatto con il PSG e il Real siamo già riusciti a batterlo nelle scorse stagioni. Facendo bene con la Juve arriveremo alla sfida con il Real con più carica”.