Dopo il pareggio arrivato nel derby, il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha parlato del suo gesto verso i tifosi dell'Espanyol: "Il mio gesto è una mancanza di rispetto? Insultare una famiglia lo è. C'è stata una parte della tifoseria, che non è piccola, che è ha insultato la mia famiglia e li ho zittiti. Conosco alcuni tifosi dell'Espanyol che sono amici, ma se ci sono altri che dicono quello che dicono e il club non denuncia la situazione, tutti sono coinvolti. Immagino che ogni volta che vengo qui continueranno a ricevermi in questo modo, ma non mi interessa. I giocatori sono responsabili per il match e cosa succede. Il problema è che siamo persone e reagiamo a ciò che accade. C'è un limite e se quelli che governano non prendono decisioni o non dicono nulla, non rimarremo in silenzio. Cosa ho provato quando ho segnato il gol? Felicità".