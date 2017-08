Perso un Neymar, se ne fa un altro. Abbozza un buon viso a cattiva sorte il Barcellona, molto più ricco e molto più povero allo stesso tempo. Perché 222 milioni di euro in una sola soluzione possono sconvolgere il mercato internazionale rendendo ancor più potente un club che già è solito agire senza paura come il Barcellona, ma rimpiazzare uno come Neymar è tutt'altro che semplice. A livello tecnico e come impatto mediatico. La prima mossa il Barça l'ha compiuta in direzione Liverpool, una mossa da circa 100 milioni per Coutinho prontamente rispedita al mittente da Jurgen Klopp. Ci riproverà il Barcellona, ma un'offerta del genere non è troppo perfettibile anche per chi sta per incassare 222 milioni in un colpo solo. Coutinho tra gli obiettivi per il post-Neymar, ma non è l'unico. Non è da escludere un derby col Real Madrid per Mbappé, la cui valutazione imposta dal Monaco è già molto più vicina a quella della clausola di Neymar, mentre da tempo si segue anche Dembelé del Borussia Dortmund. Ma in questa corsa all'erede, non va sottovalutato il ruolo che avrà un certo Lionel Messi, che tutto è tranne che un semplice giocatore per il Barcellona. E proprio sull'asse Barcellona-Parigi potrebbe passare il controcolpo blaugrana: sotto la spinta di Messi, infatti, si è da subito messa in moto la macchina che possa portare al Camp Nou quell'Angel Di Maria grande amico del cinque volte Pallone d'Oro. É Messi lo sponsor numero di Di Maria, per un affare che vede un solo grande ostacolo: l'umore di Al Khelaifi e Al Thani dopo la secca presa di posizione del Barcellona e della Liga spagnola per evitare controversi aggiramenti del trasferimento al Psg.

E DYBALA... – Non solo. Un sondaggio del Mundo Deportivo ha visto i tifosi del Barcellona votare Paulo Dybala quale sogno dei desideri per affrontare l'era del post-Neymar. E lo stesso Dybala fa parte di quella cerchia di giocatori particolarmente graditi al numero dieci blaugrana, nonostante caratteristiche e piede mancino avrebbero inserito la Joya da tempo nell'elenco degli eredi dello stesso Messi più che in quello dei suoi ideali compagni d'attacco. Nonostante le voci dalla Spagna parlino da tempo di un interesse concreto del Barcellona oltre che di un debole di Dybala per i blaugrana, né all'entourage del giocatore né alla Juve sono fin qui pervenuti sondaggi o offerte di alcun tipo. Allo stato attuale Dybala rimane incedibile, allo stato attuale Dybala non ha manifestato l'intenzione di lasciare la Juve ed anzi il rinnovo di aprile ha visto il club bianconero su tutta la linea. Ma con 222 milioni in più nel motore e con meno di un mese a disposizione, tutto può succedere e tutto può cambiare da un giorno all'altro. E il Barcellona non è squadra come tutte le altre.



@NicolaBalice