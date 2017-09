Nonostante la stampa tedesca continui ad accostarlo al Bayern Monaco e segnali l'interesse di alcune formazioni di Premier League, per il Mundo Deportivo il Barcellona è pronto a muoversi per gennaio per il centrocampista classe '95 dello Schalke 04 Leon Goretzka. Approfittando del fatto che il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2018, i blaugrana sono pronti a presentarsi con un'offerta da 10-15 milioni di euro alla riapertura del mercato.